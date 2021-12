Covid 19, dipendenti positivi: chiuso un bar Sapri Nel salernitano scattano nuove ordinanze anti contagio

Non si ferma l'escalation di contagi da Covid 19 nel salernitano, in Cilento a Sapri positivi anche 3 membri dello staff di un bar, chiuso in via precauzionale. Scattano i tamponi per il resto del personale. Inatno in diversi comuni scattano nuove ordinanze anti contagio.

A Campagna il sindaco Roberto Monaco ha emanato due disposizioni, riferite alla chiusura anticipata dei bar (che dovranno chiudere alle ore 20.00 di stasera e riaprire alle 5 di domattina) e al divieto dei botti.

Il sindaco del comune di Baronissi Gianfranco Valiante ha invece prorogato fino al 17 gennaio 2022 il divieto di svolgimento al chiuso di eventi, manifestazioni, riunioni, convegni, spettacoli in centri sociali, teatri, circoli ludico-ricreativi e altri locali pubblici.