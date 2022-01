Blitz anti-clochard dei vigili, la rabbia delle associazioni di volontariato Braca: “Gli assessori si dimettano”. L’intervento dei caschi bianchi sul Corso di Salerno

Momenti di tensione in serata su Corso Vittorio Emanuele a Salerno, quando una pattuglia dei vigili urbani e gli agenti della polizia hanno provato a sgomberare un senza fissa dimora sotto i portici.

Rossano Braca, dell'associazione di volontariato "Venite Libenter", ha postato sui social una foto (allegata a questo articolo, ndr) e raccontato dal suo punto di vista quanto accaduto sul salotto biono della città: "Il tentativo di sgombero coatto è stato sventato grazie all’intervento di tanti cittadini che sono insorti e hanno dovuto anche subire minacce ed identificazioni se tentavano di filmare quello che stava accadendo", la ricostruzione di parte.

Nel mirino di Braca anche la versione "edulcorata" di un altro episodio simile affidato dal Comune di Salerno agli organi di stampa il giorno precedente.

"Ci sono due possibilità: la polizia municipale non è allineata alla volontà del governo cittadino, oppure

Ll’amministrazione fa dichiarazioni che poi nella realtà non trovano riscontro. Qualunque sia la ragione chiediamo le immediate dimissioni degli assessori alla sicurezza e alle politiche sociali", la dura presa di posizione dell'esponente dell'associazione di volontariato.