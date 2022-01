Piazza della Libertà, la denuncia: "La pavimentazione presenta già crepe" L'attacco di Roberto Celano e Leonardo Gallo: "Approssimazione"

"La pavimentazione di Piazza della Liberta già presenta crepe evidenti. La messa in opera parrebbe "approssimativa", forse in virtù della necessità "elettorale" di dover affrettare i lavori per terminare in "tempo utile" un'opera avviata oltre 10 anni prima. L'amministrazione comunale deve ora, però, individuare responsabilità per evitare che a pagare sia ancora la collettività", sono le parole del consigliere comunale Roberto Celano che, via social, denuncia lo stato della pavimentazione della nuova piazza salernitana. "La gara per l'acquisto della pavimentazione avrebbe meritato maggiore attenzione della Procura di Salerno per come fu condotta", aggiunge il consigliere.

"Questa però è storia di un passato su cui dovrebbe richiedersi una Commissione d'inchiesta da parte dei Parlamentari salernitani", l'affondo.

Duro anche l'attacco, sempre via facebook, di Leonardo Gallo: "E adesso chi paga? Per i danni, dovrebbe pagare di tasca sua direttamente chi l'ha voluta inaugurare in fretta e furia per il voto. E il sindaco con tutti gli inutili ammennicoli che gli han fatto da corona gonfi come rospi, dovrebbero spiegare ai salernitani quali risorse useranno per intervenire".