Covid, ricoveri al Da Procida: su 6 pazienti 4 non sono vaccinati Chi ha ricevuto il siero è invece in età avanzata e affetto da patologie pregresse

Il Covid fa registrare numeri da record nel salernitano e nel capoluogo ha riaperto anche il Covid Hospital del Da Procida, così com disposto dall'Azienda Sanitaria Locale per avere a disposizione un maggior numero di posti letto. “Purtroppo a causa della diffusione della nuova variante Omicron questa struttura è stata riaperta - spiega Benedetto Polverino, direttore del reparto di Pneumologia del Covid Hospital del Da Procida – 26 sono i posti letto affidati alla Pneumologia, altri 26 quelli affidati al reparto di Malattie Infettive”.

Non mancano purtroppo i primi ricoveri. “Attualmente sono stati trasferiti in queste ore i sei pazienti che erano ricoverati in terapia sub intensiva all'ospedale Ruggi D'Aragona, sono ora ricoverati in Pneumologia. Due sono pazienti non vaccinati gli altri quattro si erano sottoposti già a vaccinazione con due dosi ma sono affetti da altre comorbidità, l'età abbastanza avanzata e patologie di tipo caridiovascolare” ha chiarito i dottor Polverino. La decisione della riapertura del Covid Hospital del Da Procida è arrivata per poter permetter al nosocomio di via San Leonardo di curare gli altri malati affetti da problemi che non riguardino il virus.