Positiva al Covid anche la sindaca di San Cipriano Picentino: chiuso il Comune

Nuovi contagi in provincia di Salerno. Ad esser risultati positivi al Covid anche la sindaco di San Cipriano Picentino, Sonia Alfano, e suo marito. Ad annuciarlo la fascia tricolore via social. "A tal proposito vi comunico che ho predisposto la chiusura del Comune domani, venerdì 7 gennaio 2022, per effettuare la sanificazione della casa comunale e la chiusura al pubblico lunedì 10 gennaio 2022 per permettere ai dipendenti che hanno avuto contatto con la sottoscritta di effettuare i tamponi in modo da tornare a lavoro in sicurezza - ha scritto la sindaca Alfano - Vi auguro una buona epifania e sono sicura che ne usciremo tutti più forti di prima".

Intanto, secondo l'ultimo bollettino reso noto dal vice sindaco di Sarno Roberto Robustelli, sono oltre 840 i cittadini attualmente positivi al virus in città. In particolre, degli 841 cittadini infetti in 3 sono ospedalizzati.