La prefettura di Salerno rafforza i controlli per il super green pass "L'auspicio è riuscire a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della campagna vaccinale"

Covid e controlli: definito il piano delle verifiche sul green pass "rafforzato", in vigore dal 10 gennaio, dalla prefettura di Salerno. Il Viceprefetto Vicario Silvana D’agostino ha tenuto nei giorni scorsi, presso la sede del Palazzo del Governo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la sicurezza Pubblica.

"L’obiettivo è quello di assicurare il rigoroso rispetto della nuova normativa, maggiormente restrittiva per i non vaccinati, rafforzando nel contempo la percezione della sicurezza nella collettività degli utenti che, avendo completato il ciclo della campagna vaccinale, hanno diritto di fruire regolarmente di beni e servizi. - sottolineano dalla Prefettura - L’auspicio, in questa nuova fase di recrudescenza della pandemia, è quello di riuscire a sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della campagna vaccinale promossa dal Governo nonché sull’uso responsabile dei dispositivi di sicurezza, con particolare riguardo alle mascherine FFP2 e al distanziamento sociale, che continuano a rimanere efficaci misure di prevenzione dal rischio del contagio".