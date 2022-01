Voglio un Mondo Pulito: "In meno di 10 giorni rimossi oltre 800kg di rifiuti" "Il mare alto di questi giorni ha restituito tanti “regali” non voluti, fatti dall’umanità"

Poco più di una settimana e già tanti, troppi, rifiuti raccolti. Non inizia nel migliore dei modi il 2022 dal punto di vista ambientale. I ragazzi di Voglio un Mondo Pulito, attivi sin dal primo momento con inteventi in solitaria, di coppia ed anche un primo clean Up di gruppo, hanno già rimosso dai litorali e quartieri di Salerno quasi una tonnellata di rifiuti.

821,2 kg per l'esattezza. Un numero davvero troppo elevato che deve far riflettere. Tra i rifiuti raccolti ci sono anche diversi pneumatici e taniche. Ma anche "reperti storici" come la lattina di una bibita edizione mondiali Italia90, da 32 anni in giro per l’ambiente, un pallone replica dei mondiali di calcio Germania 2006, ed una scatoletta di Simmenthal del 1992, da 30 anni in giro per l’ambiente. Tra i luoghi attenzionati anche la spiaggia di Via Allende, il porticciolo e la piazza centrale di Pastena, e la litoranea di Pontecagnano.

"Il mare alto di questi giorni ha restituito tanti “regali” non voluti, fatti dall’umanità - ha spiegato il presidente dell'associazione Ciccio Ronca - Lo so che non è l’argomento del momento, e chissà se lo sarà mai, ma la situazione ambientale, è la prima cosa che dovremmo sistemare per vivere meglio".