Ancora una vittima del Covid: muore mamma 49enne a Serre Aumentano i contagi in provincia di Salerno: 60 nuovi positivi ad Agropoli, 85 a Fisciano

Ancora un decesso per Covid in provincia di Salerno. La comuità di Serre piange la sua quinta vittima del virus. Si tratta di una donna di 49 anni, Agnese De Vito. A comunicarlo l'amministrazione comunale: "Il Covid ha strappato alla vita una giovane mamma che da qualche anno la comunità di Serre tutta aveva accolto con piacere, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale si associano al dolore che ha colpito le famiglie De Vito e Perillo", il cordoglio. Nel comune si registrano 8 nuovi casi di positività e 10 Guarigioni. Il totale positivi è di 106.

Continuano ad aumentare anche i contagi in provincia. Ad Agropoli nelle ultime 24 ore sono stati registrati 60 nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati mediante tampone molecolare e 26 tramite tampone antigenico. Al contempo si segnalano anche 5 guarigioni. Il numero complessivo dei positivi attuali è quindi di 523. 84 positivi comunicati nelle ultime 24 ore risultano “asintomatici”; per due non risultano disponibili le informazioni in piattaforma. Mentre a Capaccio Paestum si contano altri 20 contagi, per un totale di 588 positivi.

Sono invece 85 i nuovi positivi a Fisciano, per un totale di 350 casi attivi. A Vietri si registrano 16 guariti e 34 nuovi positivi al virus. Dall'ultimo aggiornamento reso noto dall'amministrazione comunale di Sarno, invece, sono 1270 gli attualmente positivi al Covid-19.