Morto a Barcellona l'archistar del Crescent Ricardo Bofill Il cordoglio di De Luca: Lo ricordiamo per le sue qualità professioni e umane"

È morto a Barcellona Ricardo Bofill, uno degli architetti spagnoli più rinomati. L'82enne è stato autore di progetti in diversi Paesi europei. In Italia ha disegnato la piazza della Libertà e l'edificio Crescent di Salerno. Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha espresso il suo cordoglio per il decesso dell'archistar: "Cordoglio per la scomparsa di Ricardo Bofill, uno degli esponenti più rilevanti dell'architettura contemporanea.

Lo ricordiamo per le sue qualità professionali, per la sua umanità, per il suo lavoro realizzato nella città di Salerno. Con la progettazione di piazza della Libertà e del Crescent ci ha lasciato uno dei segni più significativi dell'architettura contemporanea e della trasformazione urbanistica della città" ha concluso il governatore.

Cordoglio al quale si unisce anche dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli: “A nome mio personale e della Civica Amministrazione esprimo dolore e cordoglio per la morte del grande architetto Ricardo Bofill. La nostra Città è orgogliosa di averlo avuto come progettista del Crescent, una delle opere più significative della rivoluzione urbanistica del Presidente Vincenzo De Luca.

Fin dal primo momento Ricardo Bofill ha dimostrato un grande amore per Salerno,la sua storia, la sua bellezza. Ha saputo creare - dopo uno studio minuzioso ed un confronto approfondito - un'opera che dialoga in modo straordinario con la Stazione Marittima di Zaha Hadid, il Lungomare ed i suoi edifici , il profilo della Costa d'Amalfi ed i monumenti della nostra storia millenaria come il Castello d'Arechi ed il campanile del Duomo. Gli saremo eternamente grati - conclude Napoli - per la sua genialità, la sua passione, la condivisione della fatica per la realizzazione di un'opera epocale”.