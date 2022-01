Nascono a Salerno i "Cantieri di cura" di Legambiente: "Ripariamo la bellezza" Primo intervento ieri mattina con la pulizia della spiaggia di Lungomare Marconi

Nascono i "cantieri di cura" di Legambiente. Un'iniziativa che parte da Salerno per "riparare la bellezza". Ieri mattina i rappresentanti del circolo di Legambiente Orizzonti, hanno inaugurato il progetto iniziando con la pulizia della spiaggia di Lungomare Marconi. Un' azione concreta per sensibilizzare gli abitanti della zona e le attività commerciali di Torrione a sentirsi co-gestori e custodi della “loro” spiaggia che per una città di mare come Salerno dovrebbe essere un bene fruibile tutto l’anno.

"Ogni volta che vediamo un bene comune abbandonato, sia esso una spiaggia, un parco, un edificio, un quartiere dobbiamo sentire con forza che il grande cantiere di cui la nostra città ha bisogno non può che essere quello del prendersi cura”, questo lo spirito alla base dell'iniziativa.

Nel corso dell'intervento i volontari hanno raccolto molti, troppi rifiuti ed invitato i passanti a partecipare alla pulizia di quella spiaggia che se tenuta in salute regalerebbe ai cittadini tanti benefici.

"Tanti gli appuntamenti operativi e di sensibilizzazione previsti dal circolo che intende “curare” ciò che è malato, in primis l‘indifferenza e la rassegnazione degli abitanti e poi la gestione poco efficiente delle nostre risorse ambientali", sottolineano ancora dal circolo.