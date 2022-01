Salerno, Avella: "Creare una bike line su via Benedetto Croce" Così il consigliere comunale: "Progetti semplici e funzionali, risposte chiare"

Si riaccendolo i riflettori sulla sicurezza del Viadotto Gatto di Salerno dopo l'ultimo incidente che ha coinvolto un tir di grosse dimensioni che, per cause ancora non chiare, si è ribaltato, finendo di fianco sulla carreggiata di via Ligea. Il consigliere comunale Gennaro Avella, componente della VIII commissione consiliare permanente mobilità annuncia che, nella seduta del 19 gennaio, porterà all'attezione della commissione la proposta della creazione di una bike line su via Benedetto Croce, tra incrocio Viadotto Gatto e via Sabatini.



"L’ ultimo incidente allo sbocco del viadotto Gatto su via Ligea solo per un fortunato caso non ha provocato l’ ennesima tragedia. È parere diffuso che la promiscuità dei traffici rende estremamente pericolosa la percorrenza dell’arteria, tra l’altro non fornita di corsia di emergenza. - spiega il consigliere - Con l’avvento della stagione primaverile e poi di quella estiva aumenterà in maniera esponenziale il traffico di scooter e biciclette. Si tratterà, perlopiù, dei figli di questa città che raggiungeranno le località della Costa d’ Amalfi e che poi a Salerno faranno ritorno."

"Il compito delle forze di governo della città sta nell’ individuare le soluzioni per aumentare i livelli di sicurezza, a completamento della riorganizzazione dei flussi di traffico commerciale derivante dalla futura apertura dell’opera complessa ‘Porta Ovest’. In tal senso, nella seduta del 19 gennaio 2022, porterò all’ attenzione della VIII Commissione Mobilità di cui sono consigliere membro, la proposta progettuale di creazione/istituzione della indispensabile bike line da ricavare urgentemente tra gli stalli per la sosta-auto/moto e il marciapiede.

L’ idea è di consentire alle ‘due ruote’ (biciclette, scooter ma anche i nuovi mezzi di mobilità quali i monopattini elettrici) di proseguire in sicurezza dall’incrocio tra il Viadotto Gatto e, lungo via Benedetto Croce, verso via Sabatini. Telecamere e limite di velocità minimo (5 o 10 km/h) eleveranno la sicurezza della bike line. Progetti semplici e funzionali, risposte chiare. L’investimento sulla sicurezza in quella parte di città non è più procrastinabile", le parole delc onsigliere comunale Gennaro Avella.