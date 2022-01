Salerno, trasporto pubblico: "Corse aggiuntive soppresse, rischio assembramenti" L'allarme di Filt-Cgil. Ennesima aggressione ai danni di un autista, Arpino: "Serve più sicurezza"

Caos nel mondo del trasporto pubblico locale: da domani saranno soppresse le corse supplementari. Timori per il trasporto degli studenti: il segretario generale Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino lancia il grido d'allarme sottolineando preoccupazione per i possibili assembramenti.

"Nonostante, infatti, ci sia un piano di differenziazione degli ingressi all’interno delle scuole - spiega Arpino - a mancare saranno adesso quegli autobus aggiuntivi che, fino ad oggi, servivano quelle scuole". Una situazione che preoccupa, tanto da aver già richiesto come segreterie provinciali e regionali un incontro con la regione Campania in merito alla questione. "Bisogna ragionare ma sappiamo bene che si tratta di un problema nazionale che è stato anche già trattato nella conferenza Stato regioni", spiega il segretario generale Filt-Cgil di Salerno.

Inoltre, dopo l'ennesima aggressione ai danni di un autista di un bus, aggredito da una donna alla quale aveva chiesto d'indossare correttamente la mascherina, si discute ancora sul tema sicurezza e il segretario provinciale della Filt Cgil, Gerardo Arpino lancia l'allarme: "Rivedere le misure di sicurezza a bordo dei mezzi".

"E' necessario che, quanto prima, così come abbiamo stabilito all’interno del tavolo prefettizio, vengano attivati i sistemi di videosorveglianza che ci permetteranno di intervenire subito in caso di aggressioni e soprattutto, così come abbiamo richiesto a livello nazionale all’interno dei rinnovi dei contratti, è fondamentale che i posti guida vengano chiusi ermeticamente, così da evitare il contatto diretto tra gli utenti e i lavoratori", conclude il segretario generale Filt-Cgil Salerno, Gerardo Arpino.