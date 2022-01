Giovane mamma isolata e con Covid: il sindaco mette a disposizione taxi sociale Impossibilitata a raggiungere l’Usca di Salerno per effettuare i tamponi perchè senza auto

Positiva al Covid e isolata, in quanto impossibilitata a recarsi all'Usca non essendo automunita. Dopo la denuncia di una mamma di Salerno, scende il campo il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante che si è attivato per mettere a disposizione il servizio di taxi sociale istituito dalla locale amministrazione.

A raccontare a Ottopagine.it quanto accaduto alla giovane donna, madre di due bambini, rispettivamente di 3 e 6 anni (con quest’ultimo affetto da serie patologie), una sua amica.

La mamma è risultata positiva al Covid lo scorso 8 gennaio e da quel momento "Si è ritrovata completamente abbandonata al suo destino", scrive alla nostra redazione la donna.

"E' confinata in casa da una settimana con tutto il nucleo familiare, marito compreso - unico a lavorare - non essendo automuniti, è impossibilitata a recarsi all’Usca coi bambini per effettuare i tamponi di rito", il racconto-denuncia. A pesare anche la mancanza di aiuti nonostante, secondo quanto raccontato, i continui tentativi di contatto con forze dell'ordine, asl e Usca.

"Faccio notare l’ingiustizia che è costretto a subire chi - come lei - non essendo in possesso di un mezzo proprio (per motivi economici) è costretto a recarsi in centro d’analisi/laboratori/farmcie a pagamento mentre coloro che sono in possesso di un’auto ricevono gratuitamente - continua la donna - La mamma e i suoi bimbi hanno necessità di effettuare al più presto il tampone per poter ritornare ad una vita normale: aggiungo che il bimbo affetto da patologie, a causa di questa diffusa inefficienza del sistema, ha perso preziosi giorni di scuola e di terapie riabilitative in centri specializzati".

Ed il suo appello è stato ascoltato. Il sindaco di Baronissi, infatti, si è subito attivato per cercare di venire in soccorso della madre positiva al Covid. Valiante ha invitato la signora a mettersi in contatto con il Comune di Eboli, non sapendo come poterla rintracciare, in modo da poter concordare il trasporto all’Usca. E domani la mamma, insieme ai due piccoli, si receranno all'Usca per effettuare i tamponi.