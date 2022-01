Infiltrazioni, parquet danneggiato e pericoli: il Palatulimieri è un disastro Sopralluogo della commissione sport e politiche giovanili. Avella: "Necessario intervenire"

"Impianto idrico non funzionante, diffuse infiltrazioni di acqua piovana, danni al parquet e inferriate sporgenti e pericolose per gli atleti. Accolgo, doverosamente, la segnalazione relativa alle disfunzioni del Palatulimieri contenuta in una dettagliata lettera firmata dal presidente della società Roller Salerno". Rino Avella, presidente della VI commissione consiliare "Sport, Politiche giovanili e Innovazione" del Comune di Salerno, interviene sulle problematiche che attanagliano la struttura.

"Al fine della verifica in loco di quanto descritto, in qualità di presidente ho convocato la seduta della commissione consiliare permanente presso la struttura comunale ‘Palatulimieri’ in data 18 gennaio alle ore 15.30. I componenti continueranno nella verifica delle criticità e nella proposta delle soluzioni", ha fatto sapere l'esponente socialists.

Dopo la piscina "Vitale", dunque, nuova tappa presso una struttura sportiva della città: il sopralluogo al Palatulimieri servirà a rendersi conto di persona dello stato di degrado denunciato dalle società che ne usufruiscono.