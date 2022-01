Covid, crescono le classi in quarantena a Salerno: sono oltre 30 Intanto operativo da oggi il centro drive in a Capitolo San Matteo, presente l'esercito

Non si fermano i contagi da Covid 19 e preoccupa la situazione delle scuole. Il responsabile della campagna vaccinale dell'Asl Arcangelo Saggese Tozzi sulla questione ha detto:

“Abbiamo avuto negli ultimi giorni, anche nella città di Salerno, un incremento importante di classi poste in quarantena. Una settimana fa, erano sei o sette, adesso, sono 32 o 33”. C'e' una crescita importante di classi in quarantena dove, comunque, si creano situazioni di positività,- ribadisce Tozzi che aggiunge: “ L'Asl intanto ha già registrato 10mila vaccini tra i ragazzini dai 5 agli 11 anni e gli iscritti in piattaforma continuano a crescere, per fortuna.

Rafforzata l'attività delle Usca sul territorio, che nei giorni scorso avevano presentato qualche criticità. "Da stamattina – spiega Tozzi – è perfettamente funzionante, di nuovo, il centro drive in a Capitolo San Matteo con i militari. Abbiamo - una distribuzione di vaccini su tutto il territorio che si avvicina, ormai, al 44% sulla popolazione generale. Abbiamo fatto 450mila terze dosi".