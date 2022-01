Cooperative e verde pubblico, il gruppo "Oltre": ora un gestore unico La proposta ai consiglieri di salvaguardare i lavoratori e allo stesso tempo garantire il servizio

Il gruppo "Oltre" dei consiglieri Corrado Naddeo e Donato Pessolano, nonché di Antonio D'Alessio, Leonardo Gallo e Giuseppe Ventura, unitamente al consigliere Roberto Celano, ha invitato tutti i consiglieri comunali di Salerno a sottoscrivere l’istanza di convocazione di un consiglio comunale monotematico con all’ordine del giorno il tema delle cooperative e della gestione del verde pubblico.

L'idea dei firmatari è quella di affidare il lavoro ad un soggetto unico, vale a dire le società partecipata del Comune di Salerno, anche "alla luce delle recenti inchieste giudiziarie e della conseguente decisione dell'amministrazione di revocare per "sopravvenuta carenza del requisito di affidabilità e grave illecito professionale" tutti gli appalti alle cooperative oggetto dell’inchiesta della procura di Salerno".

Secondo gli esponenti di "Oltre", al netto "delle responsabilità come saranno accertate, resta il fatto che da oltre tre mesi i dipendenti delle citate cooperative sociali sono rimasti senza lavoro e senza paga con le comprensibili ripercussioni patrimoniali e, dunque, gli immaginabili disagi famigliari e sociali. A ciascuno dei consiglieri è stata inviata via mail copia dell’istanza il cui originale è disponibile per la firma di quanti vorranno sottoscriverlo presso la segreteria del gruppo Oltre a palazzo di città sino a mercoledì 21 gennaio, allorquando sarà protocollata. Il gruppo Oltre - concludono i firmatari della proposta - è certo che tutti i consiglieri sapranno farsi carico sia della discussione che delle decisioni in merito".