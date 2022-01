Sosta selvaggia, ambulanza bloccata nel centro storico: la rabbia dei residenti "Malcostume sempre più frequente, necessario intervenire"

Una scena non nuova e che puntualmente si ripresenta: con una foto inviata alla nostra redazione dai residenti, sempre più esasperati ed arrabbiati.

Ambulanza bloccata oggi pomeriggio nel centro storico di Salerno: un'auto parcheggiata in divieto di sosta ha impedito il passaggio del mezzo di soccorso, con non poco disappunto da parte di chi sempre più spesso si ritrova ad assistere ad immagini del genere.

L'ultimo episodio riguarda Via delle Botteghelle, ma le segnalazioni sono molteplici e non c'è strada o vicolo del centro storico dove non si sia segnalata la sosta selvaggia che blocca le ambulanze.

"Ogni volta allertiamo i vigili, ma non possiamo rincorrere continuamente gli incivili", il concetto ribadito a chiare lettere da residenti e comitati civici, per i quali sarebbe opportuno un maggior controllo e il pugno di ferro per evitare il ripetersi di questi fenomeni.