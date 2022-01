Covid, buone notizie da San Cipriano Picentino: guarita la sindaca Alfano "Ritorno a lavorare a pieno ritmo. Ringrazio chi mi è stato accanto in questo momento"

Buone notizie da San Cirpriano Picentino, la sindaca Sonia Alfano è guarita dal Covid. Era risultata positiva lo scorso 6 gennaio, insieme al marito. A comunicare la sua negativizzazione proprio la fascia tricolore via social: "Finalmente il tampone mi ha dato esito negativo al covid. Ritorno a lavorare a pieno ritmo. Ringrazio chi mi è stato accanto in questo momento. E mi piace ricordare a tutti quelli che stanno attraversando un brutto periodo che si deve essere non come chi vince sempre ma come chi non si arrende mai! ...qualsiasi cosa accada", le parole della sindaca.