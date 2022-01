Covid-19, Pollica apre le vaccinazioni anche ai non residenti I prossimi Open Day sono stati programmati per il 25 e 27 gennaio

Il Comune di Pollica apre le vaccinazioni anche ai cittadini non residenti. I prossimi due "Open Day", in programma il 25 e 27 gennaio, saranno aperti anche ai cittadini non residenti nel comune cilentano. Sarà possibile per chiunque, dunque, vaccinarsi presso il V-Point di Acciaroli, ubicato presso la struttura che già ospita la Guardia Medica.



Per le sedute di vaccinazione dei giorni 25 e 27 Gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, sono disponibili ancora diversi slot di prenotazione. Sulla pagina Facebook del Comune è possibile trovare tutti i riferimenti per poter effettuare la prenotazione, indispensabile per poter accedere alla vaccinazione.

Prosegue, dunque, speditamente anche nei comuni del Cilento la campagna di vaccinazione. Nella quasi totalità, si tratta di dosi booster, ma non mancano anche coloro che si stanno sottoponendo alla prima e seconda dose.