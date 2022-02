Lavori sul Raccordo Salerno-Avellino, da lunedì si viaggia su una corsia L'avviso di Anas: dal 14 al 18 febbraio limitazioni in direzione Nord

Inizieranno lunedì - e andranno avanti fino a venerdì 18 febbraio - alcuni approfondimenti sul Raccordo Avellino-Salerno, nel tratto compreso tra Fisciano e Montoro in direzione Nord.

Anas ha comunicato che si tratta di attività propedeutiche alla progettazione dei lavori di adeguamento delle barriere stradali lungo lo spartitraffico.

"Nel dettaglio, tra lunedì 14 e giovedì 17 febbraio i restringimenti interesseranno la carreggiata nord, in direzione di Avellino, in tratti saltuari della lunghezza massima di 500 metri, compresi tra il km 9,000 (Fisciano) ed il km 14,000 (Montoro), in funzione dell’avanzamento delle attività - si legge nella nota dell'Anas -Nella giornata di venerdì 18 febbraio il restringimento (sempre in tratti saltuari di 500 metri) interesserà la carreggiata sud, in direzione di Salerno, in tratti saltuari tra il km 9,000 al km 8,135, a Fisciano".