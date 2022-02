Il Covid si prende un'altra vita: muore anziana a Sant'Egidio del Monte Albino Lieve calo dei contagi a San Valentino Torio: 40 i nuovi positivi negli ultimi due giorni

Diminuiscono i casi Covid in provincia di Salerno, ma il virus si prende un'altra vita. Non ce l'ha fatta un'anziata di Sant'Egidio del Monte Albino. La signora, con patologie pregresse, non è riuscita a sconfinggere le conseguenze dell'infezione da Covid. "Alla sua famiglia il Sindaco farà giungere la vicinanza dell'intera comunità di Sant'Egidio", il cordoglio dell'amministrazione.

Si tratta del 12esimo decesso in città. Si registrano, inoltre 16 nuovi positivi ma anche 21 guariti, per un totale di 190 cittadini attualmente positivi al Covid.

Intanto, a San Valentino Torio negli ultimi 2 giorni sono stati registrati altri 40 nuovi casi positivi al Covid ma anche 55 cittadini guariti. Sono 233 i casi attivi nel paese.

"C'è un ulteriore lieve calo dei contagi che viene confermato anche dai dati degli ultimi giorni - sottolineano dall'amministrazione - Nonostante tutto, non si ferma la campagna vaccinale nel nostro paese. Anzi prosegue celermente grazie all' impegno dei nostri volontari che lavorano presso il nostro centro vaccinale insieme ai medici ed ai sanitari".