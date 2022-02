Il Covid miete una nuova vittima: muore 24enne di Altavilla Silentina Positivo da poco meno di due settimane. Era ricoverato al Covid Hospital di Agropoli

Le comunità di Altavilla Silentina ed Eboli si stringono nel dolore per la morte del giovane 24enne, risultato positivo al Covid e deceduto nella giornata di oggi. Michele, questo il nome del ragazzo, di origine indiana, era risultato positivo al Covid da poco meno di due settimane fa e a causa dell'aggravarsi delle sue condizioni era stato trasferito presso il Covid Hospital di Agropoli, dove purtroppo oggi è deceduto.

Il 24enne era molto conosciuto anche nella città di Eboli, dove lavorava presso un caseificio. La notizia ha in poco tempo fatto il giro delle città. Tantissimi i messaggi di cordoglio per l'ennesima giovanissima vita spezzata dal nemico invisibile.

«Il tempo non potrà mai farci dimenticare questo sorriso, il tuo essere unico. Il destino è stato crudele nei tuoi confronti, ma noi tutti avremo per te sempre un posto nel nostro cuore e nella nostra mente in modo da far vivere per sempre la tua bellissima persona. Ciao Michele» è stato il cordoglio espresso sui social dal caseificio per il quale lavorava il giovane.