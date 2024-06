Salernitana, Iannoni resterà al Perugia Il centrocampista romano ripartirà dalla serie C

Il Perugia aveva deciso di rompere gli indugi e riscattare nel primo giorno utile Edoardo Iannoni. La Salernitana ha ancora per qualche ora la possibilità di poter fare valere la contropzione da 1.3 milioni di euro. La cifra sarebbe complessiva anche dei 400mila euro già versati dagli umbri. La situazione societaria in corso di definizione e l'arrivo da pochi giorni del ds Petrachi sono bastati però per prendere la decisione: la Salernitana farà un passo indietro salutando così uno dei calciatori di maggiore prospettiva della scorsa serie C.



Proprio il rendimento dell'ex Trastevere con la maglia del Perugia non era passato inosservato. Walter Sabatini, appena arrivato a Salerno, valutó la possibilità di poterlo riportare all'ombra dell'Arechi e concedergli una grande chance. Nulla di fatto. Iannoni resterà al Perugia.