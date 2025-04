No al terzo mandato, Vietri (FdI): un capriccio costato 81mila euro L'affondo della parlamentare meloniana salernitana

“La decisione della Corte Costituzionale sulla ineleggibilità di De Luca per un terzo mandato alla presidenza della Regione Campania è l’ennesima conferma della prepotenza politica e della supponenza che, ormai da anni, caratterizzano l’operato del governatore”.

Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Imma Vietri. “Questo suo ennesimo capriccio irresponsabile è costato ben 81 mila euro in spese legali alla Regione, e quindi ai cittadini della Campania”.

“L’impugnazione da parte del Governo Meloni della legge regionale era un atto dovuto per riaffermare il principio di alternanza politica, fondamentale per un sistema democratico. Il verdetto di oggi dimostra, dunque, che le leggi devono essere applicate sempre, senza ricorrere a raggiri per tentare di mantenere il potere a tutti i costi. Ora il governatore sia rispettoso della sentenza. La Campania merita di voltare pagina con un presidente di Regione, che risollevi le sorti di settori fondamentali come la Sanita’ e che utilizzi una comunicazione chiara e sincera con i cittadini senza piu’ mistificazioni” conclude Vietri.