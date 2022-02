Montecorice, le cassette DuWo sbarcano nel porto di San Nicola a Mare Le cassette DuWo sono interamente riciclabili e tracciabili

Passo in avanti nella sostenibilità della pesca. Anche i pescatori di San Nicola a Mare a Montecorice ricevono le cassette DuWo. Un momento importante per la vita di questa piccola frazione del Cilento, uno dei luoghi più belli della costa tirrenica. A consegnare le cassette a pescatori ci hanno pensato il professore Vincenzo Peretti, responsabile del progetto Calice, Lucia Di Mauro presidente dell'associazione per la valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara, Marco Marano, assessore all’ambiente del Comune di Cetara e Alfonso Raiola e Agostino Gargiulo della Campania Plastic di Angri.

L’obiettivo finale resta quello di eliminare dai mercati gli attuali contenitori per il trasporto del pescato realizzati in polistirolo. Le cassette realizzate con questo prodotto disperdendosi e sgretolandosi nell’ambiente, alimentano il fenomeno delle microplastiche. Queste ultime a contatto con le risorse ittiche, entrano nella catena alimentare e creano serie problematiche anche alla salute umana. Le cassette DuWo, realizzate dalla società Campania Plastica, sono in polipropilene. Un materiale riutilizzabile. Sono interamente riciclabili e tracciabili grazie ad un microchip Rfid che consente di seguire il percorso sia del contenitore che del contenuto.

«Un percorso che prosegue nel consenso generale», spiega il professore Vincenzo Peretti della Federico II che aggiunge: «Dopo ogni consegna diventa sempre più concreto l’obiettivo finale della tutela della biodiversità marina, innalzando la qualità totale dell’intera filiera produttiva».

Particolarmente soddisfatta anche Lucia Di Mauro, presidente dell'associazione per la valorizzazione della Colatura di Alici di Cetara: «I pescatori che ricevono queste cassette sono gli stessi che forniscono la materia prima per la realizzazione della nostra colatura. Sapendo che le alici saranno trasportate in questi contenitori ci dà la certezza di una qualità sempre maggiore».

Ad accogliere gli intervenuti e le cassette della Cooperativa Pescatori Cala Bianca destinate alla Cooperativa di Pescatori Landi c’è Antonio Maffia, consigliere delegato all'Ambiente del Comune di Montecorice: «Abbiamo accolto con entusiasmo questa iniziativa volta a salvaguardare sia l’ambiente che il lavoro dei pescatori. In questo modo i due settori possono coesistere senza danneggiarsi, anzi migliorando l’ambiente migliora il prodotto offerto al consumatore finale».

«L’auspicio è che il nostro diventi un vero e proprio tour. Col crescere del numero dei porti, crescerà anche il numero di cassette utilizzate, con tanti piccoli passi si otterrà un grande risultato finale», conclude Marco Marano.