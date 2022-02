Ultimate le operazioni di scarico dei rifiuti al porto: container sequestrati Salerno, ora si attendono le disposizioni dell'Autorità giudiziaria

Sono finite nel tardo pomeriggio le operazioni di scarico degli oltre 200 containers con all'interno più di 6mila tonnellate di rifiuti rispedite dalla Tunisia verso la Campania.

I tecnici del porto di Salerno hanno completato l'intervento che ha interessato la nave "Martine A" partita dallo scalo di Sousse.

Così come preannunciato dal comandante nazionale del Noe in audizione alla commissione parlamentare Ecomafie, i carabinieri del Noe hanno dato esecuzione ad un doppio provvedimento di sequestro del carico emesso dalle procura di Potenza e Salerno. Si attende ancora che la Corte di Cassazione risolva il conflitto di competenze tra i due uffici giudiziari, che comunque stanno operando in totale collaborazione.

Nel frattempo, le comunità di Serre e della Piana del Sele attendono di capire quale sarà la destinazione dei rifiuti: domenica è in programma una nuova manifestazione nei pressi del sito di stoccaggio di Persano.