Sequestro dei depuratori ad Ogliastro Cilento, "Confermati i sospetti" Il presidente della Commissione Aree Interne Cammarano ha chiesto chiarimenti alla Regione

Il presidente della Commissione Aree Interne, Michele Cammarano, ha chiesto chiarimenti alla Regione Campania sul funzionamento degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue a seguito del sequestro della guardia costiera di agropoli di due impianti di depurazione nel comune di Ogliastro Cilento.

“Il sequestro degli impianti di depurazione a Ogliastro Cilento conferma la nostra tesi sulle origini di strane chiazze, accompagnate da miasmi insopportabili, che durante la stagione estiva fanno puntualmente la loro comparsa nelle acque della costiera cilentana. Proprio in questi giorni, sulla scorta di numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini, abbiamo chiesto all’assessore all’Ambiente Bonavitacola, chiarimenti sul funzionamento proprio dei depuratori sequestrati questa mattina dalla Guardia Costiera” dice Cammarano.

Quindi, il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle conclude: “Nella nostra richiesta all’assessore all’Ambiente, chiediamo di conoscere, inoltre, lo stato di avanzamento dei lavori per il trattamento delle acque reflue e per il miglioramento del servizio idrico. Lavori finanziati con fondi Fesr 2014/2020 e relativi a nove comparti della provincia di Salerno, ma che purtroppo non sono stati completati”.