Cisl Fp: "Grave carenza di personale medico nell’ASL Salerno, correre ai ripari" La denuncia del sindacato: "Necessario accelerare le procedure di adeguamento degli organici"

"Grave carenza di personale medico nell'Asl di Salerno", una nuova denuncia da parte della Cisl Fp che chiedere di correre immediatamente ai ripari. Per il sindacato c'è bisogno di un piano straordinario di reclutamento di personale sanitario.

Riflettori accesi, in particolare, sull' attuale situazione del reparto di chirurgia di Eboli. "E' emblematica l’ovvia necessità di accelerazione delle procedure di adeguamento degli organici al concreto e reale fabbisogno", dichiarano i delegati del presidio per la CISL FP Antonio Ristallo ed Emiddio Sparano.

"In una nota della nostra struttura provinciale, a firma del Segretario Alfonso Della Porta e del capo Dipartimento della Sanità Pietro Antonacchio, la situazione attuale è stata richiamata all’attenzione della direzione strategica - incalza il Coordinatore dell’Area Centro Sud Lorenzo Conte - segnalando che per via di pensionamenti avvenuti nel corso degli anni e per un mancato immediato adeguamento degli organici al fabbisogno assistenziale, si deve constatare che purtroppo non si riescono più a garantire i livelli essenziali di assistenza che si rappresenta essere un obbligo di continuità assistenziale a tutela di tutta la comunità di riferimento del comprensorio della Piana del Sele".

Questa condizione interessa tutte le Unità Operative del Presidio di Eboli e riguarda molteplici professionisti tra cui infermieri, personale sanitario medico e socio assistenziale in uno a quello tecnico ed amministrativo.

"Le chiusure senza una riorganizzazione dei servizi e delle attività anche se temporanee privano i territori di importanti servizi, alcuni cardini nella gestione emergenza-urgenza. Quanto sta accadendo per la Unità Operativa Complessa di Chirurgia è grave poiché era prevista una selezione per il reclutamento di medici in Chirurgia, ma il bando, avviato dalla ASL Salerno nel lontano mese di dicembre 2021, non risulta ancora pubblicato sulla gazzetta ufficiale e quindi di fatto bloccato - concludono con rammarico Ristallo e Sparano - ed infatti il ricorso alla mobilità d’urgenza attivato colpevolmente in ritardo dalla direzione generale mostra la estrema difficoltà nel gestire la materia poiché non si tiene conto che le situazioni sono analoghe anche per tutti gli altri ospedali, inclusi quelli di Battipaglia e di Polla che rischiano analoga chiusura".

Anche il Segretario aziendale ASL Salerno della CISL Medici Alfonso Citarella è intervenuto in merito alla situazione ponendo l’attenzione sui risvolti medico legali e sulla pericolosità, sia per i medici che per i pazienti, che la situazione della chirurgia di Eboli starebbe provocando: "Perché la presenza di un solo chirurgo non è assolutamente contemplata per la possibilità di intervenire nelle emergenze indifferibili. Bisogna considerare che molti pazienti, quelli più gravi, giungono al Pronto Soccorso con mezzi propri e l’unico chirurgo in servizio sarà impossibilitato ad intervenire in modo adeguato e risolutivo provocando perdite di tempo che potrebbero, talvolta, essere fatali".