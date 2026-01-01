Aggredito in piazza durante i festeggiamenti, medico finisce in ospedale

Un occhio tumefatto e ferite al viso: è il selfie scattato da Raffaele Pacente, medico di Vallo della Lucania, costretto a ricorrere alle cure dei colleghi sanitari in queste ore.
Il camice bianco ha riferito di essere stato brutalmente aggredito in piazza Vittorio Emanuele, durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno.
La violenza è scattata mentre in giro c'erano tante persone e senza alcun preavviso. Tanti i messaggi di solidarietà ricevuti da Pacente, mentre si indaga per risalire all'aggressore.