Rinnovo esenzione ticket per reddito: l'app dell'Asl Salerno Serve a verificare la propria presenza negli elenchi

L’Asl Salerno comunica che il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha reso disponibile, a ciascun medico curante MMG-PLS, l’elenco dei propri Assistiti a cui è stata certificata l’esenzione ticket per motivi di reddito, con validità 01.04.2022 -> 31.03.2023.

In questo elenco sono compresi gli Assistiti con più di 65 anni perché, se non sono cambiate le loro condizioni reddituali, il rinnovo è illimitato.

Circa 700.000 Assistiti residenti in Provincia di Salerno hanno ricevuto dal MEF il codice di esenzione ticket a cui hanno diritto (c.d. Esenzioni Certificate), per cui non devono recarsi presso il Distretto sanitario per rinnovare il certificato di esenzione ticket.

Per evitare disagi e assembramenti agli sportelli in questo determinato periodo, la Direzione Generale per la tutela della Salute (Regione Campania) e il MEF hanno disposto la proroga al 30.06.2022 delle autocertificazioni scadute il 31.03.2022; tale proroga ha interessato circa 110.000 Assistiti (c.d. Esenzioni Prorogate).

Quegli assistiti che ritengono che le proprie condizioni reddituali siano tali da avere diritto alla esenzione ticket, devono, entro il 30.06.2022 (data scadenza della proroga), rendere una nuova autocertificazione, secondo le modalità appresso definite.

Si ricorda che le autocertificazioni sono soggette a controllo incrociato da parte dell’Agenzia dell’Entrate (Sogei/MEF), con applicazioni di sanzioni economiche e penali in caso di dichiarazioni risultate mendaci.

La Asl Salerno ha reso disponibile un’applicazione web (https://cerd.aslsalerno.it), il cui link è pubblicato sulla prima pagina del sito www.aslsalerno.it (voce: “Verifica Esenzione Ticket”) che permette all’assistito di verificare, sulla base del codice fiscale e della tessera sanitaria, se egli è presente o meno nell’elenco delle Esenzioni Certificate o delle Esenzioni Prorogate.

Nel caso in cui l’assistito non sia presente in nessuno dei due elenchi, e vuole rendere l’Autocertificazione del diritto all’esenzione ticket, può:

utilizzare il Portale Salute della Regione Campania (serve lo SPID), oppure

utilizzare la posta elettronica ordinaria, secondo le modalità indicate sulla citata applicazione web.

Solo ed esclusivamente nel caso in cui non si è dotati di SPID o di un indirizzo personale di posta elettronica ordinaria, l’Assistito deve recarsi presso il Distretto sanitario di residenza, o presso un Patronato convenzionato con Asl Salerno, per rendere in presenza l’Autocertificazione del diritto all’esenzione ticket (*).