Salerno: sindaco Napoli incontra 10 studenti ucraini rifugiati Hanno frequentato il corso di Lingua e Cultura Italiana all'Accademia Italiana Salerno

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato 10 ragazzi ucraini giunti in città. Lo ha reso noto proprio la fascia tricolore con un post sulla sua pagina Facebook. "Questa mattina ho incontrato a Palazzo di Città 10 studenti ucraini rifugiati, che hanno frequentato nelle ultime settimane il primo corso di base di Lingua e Cultura Italiana tenuto da Accademia Italiana Salerno. Accompagnati dalla direttice dell'Accademia Francesca Romana Memoli, i giovanissimi alunni hanno raccontato la loro esperienza nella nostra città, le loro passioni, le loro speranze.

Spero e credo - continua la fascia tricolore - che questi ragazzi possano ritornare nella loro patria libera, indipendente e democratica. La loro giovane età farà in modo che possano superare questo momento tragico, li renderà ambasciatori di pace, consentirà loro di ricostruire il loro Paese che noi amiamo e di ritornare nelle loro case. Intanto noi li accogliamo con amore: tutti loro sono come nostri figli".