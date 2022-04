Spazio alla cultura: ecco i musei e siti aperti a Pasqua e Pasquetta a Salerno L'elenco della Soprintendenza di Salerno e Avellino delle aperture straordinarie

A Pasqua e Pasquetta i luoghi della cultura della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino resteranno aperti. In programma aperture straordinarie di diversi musei e siti.

A Salerno sarà possibile visitare il Complesso Monumentale di San Pietro a Corte, sia domenica che lunedì, dalle 10 alle 18. Il sito resterà invece chiuso il martedì per una chiusura compensativa.

In provincia di Salerno, invece, sarà aperto il Museo Archeologico Nazionale di Volcei "Marcello Gigante" di Buccino nel giorno di Pasquetta apertura dalle 9 alle 13 (Info: tel. 0828 952404 per prenotazioni visite guidate).

Mentre a Minori, nei giorni di Pasqua e Pasquetta sarà possibile visitare la Villa Romana dalle 9 alle 19.

In provincia di Avellino, invece, sarà aperto il Museo Immersivo e Archeologico di Avella Aperture: Pasqua dalle 10 alle 14. Pasquetta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

"Per verificare luoghi, orari, tariffe e modalità di visita di tutti luoghi della cultura statali è possibile consultare la seguente pagina del sito del Ministero della Cultura: https://cultura.gov.it/pasqua2022. ?Per l’accesso ai luoghi della cultura statali, dal 1° aprile 2022, non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre resta l’obbligo di utilizzo di mascherine chirurgiche. Alcuni luoghi sono visitabili solo su prenotazione. Il Ministero della Cultura consiglia di consultare i siti dei musei e dei parchi archeologici prima di programmare la visita", precisano dalla Soprintendenza