Il cuore grande di Salerno: nuove bici per i bimbi ucraini ospiti a Canalone Continua la gara di solidarietà: in prima linea i docenti, genitori e alunni della scuola Pio XII

Riuscire a rubare un sorriso a dei bambini: una “sfida” semplice, eppure tanto importante. Un obiettivo raggiunto per un gruppo di docenti, genitori e piccoli studenti di Salerno che hanno dato vita a una vera e propria gara di solidarietà per donare a quattro piccoli bimbi ucraini, e alle loro mamme, non solo beni di prima necessità, ma anche un po’ di sana spensieratezza.

A raccontare l’iniziativa a Ottopagine.it è Stefania Sammartino, coordinatrice della Scuola dell'Infanzia Paritaria Comunale Pio XII, nel quartiere di Pastena.

“Noi docenti, insieme ai genitori degli alunni, coinvolgendo anche le famiglie del quartiere, abbiamo deciso di “scendere in campo” per gli ospiti della chiesa di Chiesa di Sant’Anna in San Lorenzo, a Canalone - racconta l’insegnante - Si tratta di quattro bambini, la più piccola ha solo 6 mesi. Gli altri dai 3 ai 5 anni. E quattro giovani mamme, di cui una incinta e che dovrà partorire tra un paio di mesi. Fondamentale è stato l’aiuto di Don Luigi, che ci ha indirizzato su cosa comprare. La chiesa, infatti, era già invasa di beni, grazie alla generosità di tanti cittadini”.

Ma tra i tanti doni, c’era “solo” una bicicletta per tre bambini, e bisognava rimediare. Così “babbo natale” è tornato per Pasqua e mercoledì scorso sono state consegnate, con una rappresentanza dei docenti, genitori e alunni, altre due bici ai piccoli ospiti della parrocchia, più un corredo per la donna incinta, e altri beni.

“E’ stata un’esperienza emozionante. Abbiamo visto la gioia negli occhi dei bambini, tanta la felicità delle loro mamme. Nonostante non capissimo la loro lingua, pur senza parole, eravamo tutti in lacrime perchè trapelava la gratitudine”, racconta Stefania.

Ancora un’iniziativa di solidarietà e una bella storia da raccontare che, come sottolinea la docente “possa anche far capire quanto è bello far del bene e aiutare”.