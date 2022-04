Nuovo parcheggio al Ruggi: "Finalmente una buona notizia per i dipendenti" La soddisfazione dei sindacati: 80 posti auto per il nosocomio dove l'emergenza è cronica

Trovare posto al Ruggi spesso è un'impresa. Da ieri, con l'inaugurazione del nuovo parcheggio da 80 posti auto inaugurato alla presenza del governatore Vincenzo De Luca, del sindaco Enzo Napoli e del direttore generale Vincenzo D'Amato, sarà meno arduo.

La notizia è stata salutata con soddisfazione dalle sigle sindacali: in particolare la Fp Cgil ha ricordato di aver "continuamente sollecitato" le istituzioni in tal senso, per dare risposte urgenti.

"Con circa 100 posti in più, sarà possibile alleviare le grosse difficoltà che ogni giorno i lavoratori dell'ospedale affrontano nel dover trovare un posto libero. Una percorso, quello della Fp Cgil, iniziato nel 2019 con la raccolta di oltre 1000 firme tra i dipendenti per richiedere all'Azienda nuove aree per la sosta - ricorda il segretario Antonio Capezzuto -. Meno paletti, più posti auto" è stata la campagna lanciata dal sindacato nel giugno 2019. Nel 2020 la svolta con la deliberazione dell'Azienda per la realizzazione di due nuove aree di parcheggio per un totale di 174 posti auto".

Per il segretario sindacale "ogni giorno i dipendenti devono recarsi a lavoro quasi un'ora prima per trovare posto all'interno del presidio. Spesso si è costretti a parcheggiare in zona stadio. Abbiamo sostenuto questa battaglia con forza e determinazione, seguendo passo passo l'iter di completamento dei lavori. Ora continueremo a compulsare la direzione strategica affinché si avviino i lavori per la seconda aria di parcheggio già finanziata. Ringraziamo tutti i lavoratori che ci hanno sostenuto in questo lungo percorso", le parole dell'esponente Cgil.