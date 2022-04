Pasqua senza bus a Salerno, Ilardi: "Un'offesa alla città e ai turisti" L'ira dell'imprenditore: "Busitalia va sanzionata", Cascone: "Mi attiverò affinché non accada più"

Turisti in città, ma senza autobus. E' polemica sull'assenza di corse di Busitalia a Salerno, nel giorno di Pasqua. A denunciare la situazione e a farsi portavoce dello scontento di molti cittadini è l’imprenditore alberghiero Antonio Ilardi:

“Salerno è meta di migliaia di turisti italiani e stranieri. Pazzesco ed offensivo che non abbiano un bus per spostarsi in città. Chiedo alla Regione Campania di sanzionare il gestore del trasporto pubblico locale e al Comune di Salerno di convocare urgentemente un tavolo di lavoro per definire i servizi minimi che la città deve garantire ai propri ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno”, scrive via social. L'assenza di collegamenti sul territorio è insomma "un'offesa alla città e ai turisti" per il patron del Polo Nautico, e per questo bisogna intervenire.

In merito alla situazione è intervenuto anche il consigliere regionale Luca Cascone: “Purtroppo è così. Abbiamo appena scoperto che nel contratto del TPL (praticamente trasferito con poca attenzione da anni) esiste questo problema anche con EAV ed altre aziende. Mi attiverò già da martedì affinché questo non accada più e verificherò anche per altre festività”, scrive il consigliere rispondendo ad un post di Ilardi.

Intanto, così come si legge nell’avviso del provvedimento adottato dalla società, a Pasquetta, il 18 aprile, verrà erogato solo il servizio “festivo”.