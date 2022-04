Salerno: tornano i pic-nic e la Pasquetta a mare e in collina Tutto esaurito negli agriturismo, in tanti in moto già dalle prime ore del mattino

Dopo due anni di chiusure totali e stato di emergenza torna la Pasquetta in mare, colina e negli agriturismo anche a Salerno. In fermento gli operatori del settore che fanno registrare ormai da giorni il tutto esaurito. Già dalle prime ore del mattino sono tanti i salernitani che si sono messi in moto per raggiungere le località di mare ma anche le montagne dell'Avellinese per il tradizionale pic-nic all'aperto. Un ritorno alla normalità del quale le persone sentivano il bisogno.

Ottimi i numeri di questi giorni nel settore turistico, nonostante il clima non sia quello tipico stagionale. Il ponte di Pasqua è stato infatti interessato da un allerta meteo diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania per forti venti e mare mosso, sopratutto nelle aree costiere più esposte. Resta alto comunque anche il controllo alle norme anti covid ancora in vigore, “Non possiamo abbassare la guardia e ripiombare nell'incubo degli anno passati” chiariscono gli imprenditori.