Salerno invasa dai turisti a Pasquetta: controlli in ogni angolo della città Polizia, carabinieri, finanza e vigili in strada e agli imbarchi per le località di mare

Rafforzati i controlli da parte delle forze dell'ordine per la giornata di Pasquetta a Salerno e in provincia, in campo per controllare le strade principali, le aree più frequentate, le stazioni ferroviarie ma anche le zone periferiche con un servizio straordinario di monitoraggio del territorio e prevenzione di ogni genere di reati.

Tenuto d'occhio anche l'afflusso di turisti in città a agli imbarchi per le località della Costiera Amalfitana e Sorrentina. In strada gli uomini di polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale. Già dalle prime ore della mattina sono in azione nella zona del Porto Masuccio, della Stazione Marittima e sul Lungomare cittadino.

Posti di blocco e controlli a campione nei punti nevralgici dove si affollano visitatori e comitive provenienti da diverse regioni d'Italia e dall'estero, come confermano le prenotazioni nei locali e nelle strutture ricettive. Massima attenzione dunque per la prima Pasquetta senza lo stato di emergenza per Covid 19 in Italia, anche se restano ancora in vigore le restrizioni per contenere il virus.