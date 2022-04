Salerno, alla Stazione Marittima la prima panchina smart ed ecologica Si potranno ricaricare smartphone e dispositivi elettronici, monopattini e piccoli elettrodomestici

Arriva anche a Salerno la prima panchina smart. La nuova seduta intelligente concessa in comodato d'uso gratuito alla Stazione Marittima dalla Vinto Commerce, una start-up impegnata nello sviluppo e ricerca di prodotti e servizi tecnologici che sfruttano i principi dell’ Internet of Things in chiave eco-sostenibile.

L'inaugurazione, alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, si terrà giovedì 21 aprile, alle ore 17, presso gli spazi dell'opera realizzata da Zaha Hadid. La panchina permetterà di fruire di alcuni importanti servizi: ricaricare smartphone e dispositivi elettronici, monopattini e piccoli elettrodomestici, attraverso delle basi di ricarica ad induzione e porte USB, dando la possibilità di accedere alla connettività tramite hotspot in Wi-Fi. Questo contribuirà a migliorare l'accoglienza turistica per crocieristi e diportisti. La parte sottostante la seduta gode di un'illuminazione che potrà anche essere modificata, di volta in volta, per sottolineare, con un particolare colore, una data da ricordare.

La scelta del 21 non è casuale: il giorno successivo, infatti, si celebra l'Earth Day, la più grande manifestazione ambientale del pianeta per riflettere sui temi della sostenibilità, dello sviluppo e del rispetto della natura. Caratteristiche, queste, fondamentali per fare di Salerno una smart city, partendo proprio dall'introduzione di elementi di arredo urbano intelligente ed ecologico.

La panchina è infatti dotata di celle fotovoltaiche integrate per alimentare le sue funzioni grazie all'energia solare.