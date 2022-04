Parcheggi strapieni, tutto esaurito anche nei ristoranti: Pasquetta record A Salerno segnali importanti di ripartenza: tanti turisti in giro per la città, ma è flop trasporti

Al di là di quelle che possono essere le previsioni dei giorni scorsi o le immagini immortalate in momenti o luoghi diversi, a raccontare meglio di ogni altra cosa cosa rappresenti questa Pasquetta per Salerno sono le aree di sosta.

Anche quelle solitamente vuote - come Sottopiazza della Concordia (in foto), ma il discorso vale anche per Foce Irno o Vinciprova - oggi hanno fatto registrare il tutto esaurito. Lunghe code in attesa che si liberi un posto, incassi importanti per Salerno Mobilità. Ancora da riempire invece il nuovissimo parcheggio di Piazza della Libertà, che meriterebbe anche una maggiore promozione. A lasciare l'auto in città anche decine e decine di turisti che hanno utilizzato la sosta come luogo di partenza per imbarcarsi verso la Costiera Amalfitana o le isole di Ischia e Capri.

Non mancano però le criticità: oggi trasporti pubblici ridotti, pochi mezzi e spesso sovraffollati. Meglio rispetto a ieri, con i bus fermi (e relative polemiche) ma ancora lontano dagli standard di una città autenticamente turistica.

Colpo d'occhio incoraggiante anche nei ristoranti del centro di Salerno: tavoli occupati in ogni ordine di posto, anche all'esterno nonostante il vento fastidioso. In giro tanti turisti: italiani ma anche stranieri. Corso Vittorio Emanuele e Lungomare sono una babele di idiomi, a testimonianza anche della ripresa degli spostamenti internazionali.

Insomma, un Lunedì in Albis che segna una importante ripartenza per la città capoluogo che spera di aver assistito solo ad un "anticipo" di quello che potrà essere la prossima stagione estiva.