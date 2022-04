Pasquetta a Salerno, pienone sul Lungomare e sulla spiaggia di Santa Teresa Tuffi e pic-nic improvvisati sul solarium. Tanti i turisti in città

Pienone di visitatori a Salerno per la prima Pasquetta senza lo stato d'emergenza da Covid 19 da due anni. Nonostante il forte vento e il clima incerto fin dalla tarda mattinata il capoluogo si è riempito di visitatori.

Molti anche i residenti che hanno deciso di trascorrere il Lunedì in Albis in città. Presi d'assalto il lungomare cittadino, la Villa Comunale, Piazza della Libertà e la spiaggia di Santa Teresa dove gruppi di ragazzi hanno anche improvvisato partite di pallone e pic- nic sul solarium. C'è chi poi ha voluto fare un primo bagno a mare fuori stagione.

Pienone anche sulle spiagge della zona orientale, interessate dal ripascimento. Non è stata da meno la Litoranea, tante le persone che hanno riempito gli arenili fino a sera. Folla fin dalle prime ore della giornata agli imbarchi dei traghetti per la Costiera Amalfitana e ristoranti pieni nel centro storico di Salerno, a via Roma. Tanti i turisti arrivati a Salerno sopratutto da Basilicata, Puglia e Lazio. Traffico e parcheggi pieni a piazza della Concordia.