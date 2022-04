Voglio un Mondo Pulito in azione per ripulire la spiaggia dopo Pasquetta Intervento del presidente Ciccio Ronca: "Rispetto agli anni passati c'è stato un miglioramento"

Ancora un intervento di bonifica da parte dei ragazzi di Voglio un Mondo Pulito. Il presidente Ciccio Ronca, questa mattina, si è recato sull'arenile di via Allende per "prendersi cura" della spiaggia dopo il giorno di Pasquetta.

Il gruppo di "sentinelle dell'ambiente" opera da anni ormai nei luoghi del cuore della città, con continui interventi di CleanUp e pulizia per cercare di ridare "decoro" ai quartieri e litorali, troppo spesso vittime di incuria e abbandono.

Ma dalla "Pasquetta della ripresa" arriva anche un'altra buona notizia. Come sottolineato dal ragazzo: "Su questo tratto di spiaggia, che solitamente dopo festività come Pasquetta trovavamo in condizioni pietose, quest’anno abbiamo riscontrato un lieve miglioramento. Sono poche infatti le cose trovate inerenti alla giornata di ieri, il resto erano materiali già presenti, non che sia una cosa bella..."

Qualche busta ed i resti di una braciata, un bottino ben più "misero" rispetto a quanto trovato in altri luoghi e in altri periodi. In particolare, nel corso dell'intervento in solitaria sono stati rimossi 23,5Kg di indifferenziato, 5 kg di plastica e 3kg di vetro, per un totale di 31,5kg di rifiuti.