Sette salernitani insigniti del titolo di Maestro del Lavoro Per l’anno 2022 in Campania sono stati nominati 73 nuovi Maestri dal Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha insignito, per l’anno 2022, sette nuovi Maestri del Lavoro, per la Provincia di Salerno.

Finalmente, a seguito cessazione dello stato di emergenza determinato dal Covid 19, a distanza di due anni dalla precedente manifestazione, è stata confermata per domenica 1 Maggio, in occasione della Festa del Lavoro, la cerimonia per la consegna delle Stelle al Merito del Lavoro, che si svolgerà in ambito regionale. La Cerimonia, organizzata dalla Prefettura di Napoli, avrà luogo presso il salone di “Città della Scienza” a Napoli; saranno insigniti i Maestri del Lavoro degli anni 2020, 2021 e 2022.

I Maestri del Lavoro sono coloro che vengono decorati con la “Stella al Merito del Lavoro” onorificenza che viene conferita dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del Lavoro a cittadini italiani lavoratori dipendenti, con 50 anni di età e con almeno 25 anni di anzianità lavorativa anche in aziende diverse, distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale. In particolare per laboriosità, ovvero: il produrre un impegno notevole, continuo, progressivo; il vivere e generare nell’attività lavorativa amore, tenacia, disciplina e dedizione.

Per l’anno 2022 nella regione Campania sono stati nominati 73 nuovi Maestri del Lavoro; ai sette nuovi insigniti, per la provincia di Salerno, dell’onorificenza da parte del Quirinale, vanno i complimenti del Console dei Maestri del Lavoro della Provincia di Salerno, Giovanni Terranova, e dei Maestri salernitani tutti, per il prestigioso riconoscimento all’impegno profuso, in tanti anni di laborioso, competente e appassionato lavoro.

Questi i nuovi Maestri del Lavoro Salernitani e le aziende di appartenenza:

MdL APICELLA Aniello di Montoro– Impiegato TIM S.p.A. Salerno, con 33 anni di servizio; MdL CICALESE Francesco di Salerno– Impiegato Trenitalia S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con 35 anni di servizio; MdL CIMINARI Ivano di Salerno– Quadro di Trenitalia S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con 37 anni di servizio; MdL DI MARCO Sandrino di Casalvelino– Impiegato Busitalia Campania S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con 41 anni di servizio; MdL PICARIELLO Antonio di Montecorvino Rovella– Impiegato ANAS S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con 30 anni di servizio; MdL SANSALONE Apollo di Vibonati– Impiegato TIM S.p.A., con 30 anni di servizio; MdL VERDOLIVA Michele Oscar di Scafati– Impiegato Fincantieri S.p.A. con 34 anni di servizio.