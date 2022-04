Turista positiva al Covid a bordo della nave da crociera ricoverata in ospedale La donna era in isolamento: al Molo Manfredi si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza

I sanitari della Croce Bianca sono stati allertati per trasferire una paziente positiva al Covid che si trovava a bordo della nave da crociera "Bolette", arrivata nelle scorse ore a Salerno.

Per la donna si è reso necessario il trasferimento in ospedale: risultata contagiata durante il tragitto, era in isolamento da giorni. La nave è approdata questa mattina a Salerno dalla Sardegna con circa 800 viaggiatori.

La turista, stando a quanto si apprende, avrebbe manifestato difficoltà respiratorie: di qui la necessità dell'intervento dell'ambulanza e il successivo ricovero in ospedale.