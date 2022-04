Campane del vetro, addio! Cambia la raccolta differenziata a Salerno In arrivo nuove modalità per il conferimento dei rifiuti. L'assessore Natella: "Bisogna fare di più"

Raccolta differenziata a Salerno, si cambia. In arrivo nuovi orari e nuove modalità per il conferimento e lo smaltimento dei rifiuti: fondamentale sarà la collaborazione con i cittadini.

Un nuovo piano teso a garantire il corretto conferimento dei rifiuti, per arrivare ad un maggiore riciclo ed una riduzione dei costi delle tasse per la spazzatura. Ad illustrare il progetto, questa mattina, l’assessore all’ambiente del Comune di Salerno Massimiliano Natella.

"La raccolta differenziata rappresenta un momento importante della città. Qualche anno fa, quando è stato avviato il servizio, è stata data particolare importanza alla distinzione fra l’umido e il secco. Oggi va spiegato ai cittadini che c’è bisogno di differenziare ulteriormente. E’ evidente che per abbassare la Tari e i costi del del ciclo dei rifiuti bisogna differenziare bene: nell’indifferenziato non va tutto quello che non è "organico”. Per le amministrazioni, andare in discarica rappresenta una penale, quindi una corretta raccolta è fondamentale", ha spiegato Natella. Diverse le novità previste con Salerno Pulita e già entrate in vigore negli ultimi mesi, tra queste un nuovo orario per il conferimento ed il ritiro dei rifiuti indifferenziati, ma la grande rivoluzione riguarderà le campane del vetro, destinate ad essere completamente rimosse.

"Sarà cambiato il calendario la differenziata e le campane del vetro spariranno dal territorio cittadino. Saremo organizzati per il prelievo porta a porta, sia per le utenze domestiche che non domestiche. Faremo in modo che sul suolo pubblico vengano collocati solo cestini gettacarte. Sperando così di eliminare anche il problema delle minidiscariche che, spesso, venivano realizzate attorno le campane”, ha aggiunto Natella.

Nuove modalità per cui la collaborazione dei cittadini sarà fondamentale. “Il nostro interesse deve essere teso a voler un risparmio: senza una corretta differenziata, il risparmio non è possibile”, le parole dell’assessore.