De Luca: mascherina al chiuso, i salernitani gli danno ragione La maggior parte dei cittadini chiede ancora prudenza

“Stiamo verificando se fare qualche ordinanza regionale più restrittiva, ma al di là delle ordinanze la mascherina serve a tutelare la nostra vita e la vita dei nostri familiari". Le parole del presidente Vincenzo De Luca gettano forti dubbi sulla possibilità che dal primo maggio cessi l'obbligatorietà delle mascherine al chiuso in Campania.

"Un fiume di turisti arriva in tutta Italia in particolare nelle città d'arte. Noi siamo soddisfatti per la Campania, per Napoli, per le costiere; con Procida capitale della cultura prevediamo migliaia di nuovi arrivi, stiamo solo attenti per il Covid con l'arrivo di gente da ogni parte del mondo. Continuo su questo - ha detto - a chiedere la linea della prudenza.

Quando passeggiate per una via commerciale è chiaro che l'assembramento c'è, mettiamo in conto che d'estate tutti vogliamo respirare un po' di più, ci sarà un rimescolamento sociale con una ripresa fortissima del turismo, è evidente che ci saranno contatti con centinaia di migliaia di persone che arriveranno a Napoli e in Campania. L'uso della mascherina sempre è la cosa più efficace, un piccolo sacrificio per tutelarci anche rispetto alle varianti”. Sulla questione la maggior parte dei salernitani è d'accordo con il governatore e sceglie la linea della prudenza.

Molti si sentono più sicuri ad indossare la mascherina, in particolar modo a bordo dei mezzi di trasporto.