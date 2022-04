Natella: "Puntare sulle bellezze naturalistiche per valorizzare rioni collinari" Presentato il nuovo percorso sentieristico nel territorio di Giovi Montena a Salerno

Puntare sulla bellezza delle aree e rioni collinari per tenere alta l’attenzione sui quartieri della zona ed investire subito nella rivalutazione. Il nuovo sentiero di Giovi Montena, presentato questa mattina a Salerno e che sarà inaugurato il prossimo sabato 23 aprile, alle 10, ha una doppia valenza. Un punto di partenza per iniziare a valorizzare il patrimonio naturalistico ma anche migliorare alcuni dei luoghi più belli della città.

Giovi Montena da sempre è uno dei quartieri che soffre di più per mano di incivili, con l’abbandono indiscriminato di rifiuti e incuria. Il percorso individuato dal Club Alpino Italiano, lungo circa 3.6 km, con partenza da via Giosue di Giacomo nella frazione Giovi Casa D’Amato, vuole provare a dare una soluzione. Si tratta di “un’idea innovativa”, come sottolineato dall’assessore all’ambiente Massimiliano Natella. Tutto questo grazie all’intuizione del CAI e Lions Club Salerno 2000 che hanno curato, con l’autorizzazione dell’amministrazione comunale, la realizzazione e l’installazione della cartellonistica esplicativa.

“È da diverso tempo che coltivo la valorizzazione delle zone collinari. La nascita di questo sentiero, con le sue bellezze paesaggistiche, può avere anche una ricaduta in termini turistici, aprendosi ai visitatori amanti del trekking che giungono in città. Per questo vorrei individuare, insieme al CAI Salerno, altri sentieri paesaggistici”, ha spiegato Natella.

“Compito dell’amministrazione comunale sarà quello di valorizzate questi quartieri anche nell’ottica della complementarità del mare e delle colline, che danno un panorama notevole del golfo di Salerno - ha concluso l’assessore - Sono iniziative che accendono i riflettori su quelle che sono anche le problematiche di queste zone, spesso vittime della mano di incivili. Dobbiamo tenere alta l’attenzione: si tratta di aree che ci vengono invidiate da altri paesi, dobbiamo fare di più per la loro tutela e valorizzazione”.