Rifiuti tunisini, il Tar boccia i sindaci: ok al passaggio dei tir Accolto il ricorso presentato da Ecoambiente Salerno

Con tre decreti “gemelli” il presidente della terza sezione del Tar di Salerno, Pierluigi Russo ha accolto il ricorso presentato dalla società Ecoambiente Salerno contro le ordinanze emanate dai sindaci di Battipaglia, Serre ed Altavilla Silentina. La storia è legata all'ormai nota vicenda dei rifiuti provenienti dalla Tunisia, attualmente stoccati nel porto di Salerno ma destinati al sito militare di Persano, nel comune di Serre.

Da tempo i sindaci della Piana del Sele hanno issato le barricate, ribadendo la propria contrarietà ad ospitare i 213 containers. Un intento ribadito anche attraverso le ordinanze emanate tra il 19 ed il 20 aprile scorso. In particolare i sindaci Franco Mennella (Serre), Francesco Cembalo (Altavilla Silentina) e Cecilia Francese (Battipaglia) avevano vietato ai tir di Ecoambiente Salerno il transito sul proprio territorio “per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e dell'ordine pubblico”. La società, incaricata dalla Provincia di Salerno di effettuare lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti nel sito militare di Persano, ha dato mandato all'avvocato Lorenzo Lentini d'impugnare dinanzi al Tar di Salerno le ordinanze. In giornata il giudice Pierluigi Russo ha accolto l'istanza, sospendendo gli effetti delle ordinanze impugnate e fissando l'udienza di merito per il prossimo 17 maggio.