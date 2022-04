Uno strumento diagnostico donato da "Ailmag" al reparto di Dermatologia La consegna al plesso di Cava de' Tirreni dell'ospedale Ruggi d'Aragona

Un importante strumento diagnostico per la prevenzione dei tumori della pelle è stato donato all'unità di Dermatologia dell'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno grazie alla raccolta fondi promossa dall'associazione "Ailmag",

"L’Associazione Italiana Lotta al Melanoma Amici di Gabriella Pomposelli, attraverso una raccolta fondi mirata ha potuto acquistare un importante strumento diagnostico, utile per la prevenzione dei tumori della pelle che è stato consegnato al plesso di Cava de' Tirreni di Dermatologia. Presenti i professori Carmine Vecchione e Serena Lembo.

"Prosegue quindi l'azione di Ailmag per il territorio, volta a sensibilizzare sempre di più le persone sulla cultura della prevenzione che, attraverso questo strumento diagnostico potrà divenire più accurata ed efficace - si legge in una nota del sodalizio -. La tutela della salute e la diffusione della cultura della prevenzione sono gli scopi principali dell'associazione che attraverso azioni come quella in oggetto mira a raggiungere l'obbiettivo per il quale è nata: “Riuscire a salvare almeno una vita in più”.