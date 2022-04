Salerno, lungomare sicuro e lotta agli abusivi: task force della Municipale Intensificata la presenza degli agenti per garantire decoro e rispetto delle regole

Si sono vissuti istanti concitati questo pomeriggio a Lungomare Trieste durante i controlli del territorio avviati dalla Polizia Municipale di Salerno per garantire sicurezza e decoro in città. Intorno alle 16 un cittadino senegalese ha contestato vivacemente gli accertamenti effettuati dagli agenti che, dopo aver riportato la calma, hanno provveduto ad identificare l'uomo, risultato in possesso di regolare permesso di soggiorno.

L'attività rientra nell'ambito dei controlli disposti dall'Amministrazione comunale e coordinati dal comandante Rosario Battipaglia. Nonostante le carenze d'organico che, da tempo, hanno colpito il corpo della polizia municipale, durante i week-end sono stati potenziati i controlli, soprattutto nella zona del lungomare. Nei mesi scorsi, infatti, anche l'assessore alla Sicurezza, Claudio Tringali aveva ribadito la necessità di fronteggiare il fenomeno dell'abusivismo commerciale e dello spaccio. Un argomento che è stato oggetto anche di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica svolto in Prefettura e, a seguito del quale, si è deciso d'intensificare i controlli per ripristinare la situazione in una delle zone più frequentate della città di Salerno.