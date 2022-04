Festa della Liberazione, il sindaco: Pace e democrazia vanno difese ogni giorno “Non è retorica date le tragiche vicende che stiamo vivendo in queste settimane”

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha scritto un messaggio in occasione del 25 aprile. “La celebrazione del 25 aprile non è mai un'attività retorica. Le tragiche vicende che stiamo vivendo in queste settimane dimostrano come Pace, Libertà e Democrazia non siano per nulla scontate in nessun momento storico ed in nessuna condizione personale e collettiva.

Pace, Libertà e Democrazia - continua il primo cittadino - vanno conquistate e difese ogni giorno. Il demone della guerra, il nazifascismo, l'odio razziale e religioso continuano a minacciare - in forme diverse ma non per questo meno perniciose - quello che i nostri padri hanno conquistato con la lotta ed il sangue.

Per queste ragioni è doveroso celebrare il 25 Aprile. In primo luogo per onorare la memoria di coloro che a questi altissimi e nobilissimi ideali sacrificarono la loro vita. E' un debito imperituro di riconoscenza.

E poi per rinnovare il quotidiano impegno, cittadini ed istituzioni, per affermare e praticare Pace, Libertà e Democrazia come fondamenti della nostra comunità e della comunità nazionale ed internazionale. E' un dovere morale e civile che a Salerno assume un particolare rilievo ed una speciale responsabilità. Salerno Capitale d'Italia vide maturare le linee fondamentali della nostra Carta Costituzionale. In quelle ore drammatiche uomini e donne di ogni fazione politica misero da parte differenze e diffidenze per il bene supremo della Patria. Noi che custodiamo questa memoria avvertiamo il compito assegnatoci dalla Storia e continuiamo ad innalzare al cospetto delle nuove generazioni il vessillo della Pace, Libertà e della Democrazia” ha concluso la fascia tricolore.